Топки, Кемеровская область, 18 марта, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Выстрел из пневматического пистолета произвёл ученик девятого класса в одной из школ в Кемеровской области, пострадавших нет. Об этом сообщает 18 марта пресс-служба ГУ МВД по региону.

ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева Пневматический пистолет

Инцидент произошёл 17 марта в селе Шишино Топкинского района. Заместитель директора школы сообщила в полицию, что 15-летний школьник на перемене выстрелил из пистолета в стену.

Полицейские, прибыв на место, выяснили, что 16-летний мальчик принёс пистолет из дома, чтобы показать одноклассникам. Он передал его 15-летнему ученику, который и произвёл выстрел.

Правоохранители изъяли пневматический пистолет, а в отношении родителей обоих подростков составили протоколы о неисполнении обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Челябинске на территории школы произошла массовая драка учащихся старших классов. Позднее в местах жительства участников драки обнаружили пневматическое оружие.