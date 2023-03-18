«Динамо» одержало победу над «Уралом» в матче РПЛ
Гол Тюкавина на 90-й минуте принёс «Динамо» победу над «Уралом» в матче РПЛ
Екатеринбург, 18 марта, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0.
Павел Лисицын/РИА Новости
Игрок ФК «Урал» Юрий Железнов и игрок ФК «Динамо» Дмитрий Скопинцев
Единственный гол в матче забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин на 90-й минуте.
Отметим, что в компенсированное время главный арбитр встречи Алексей Амелин показал главному тренеру «Урала» Виктору Гончаренко красную карточку.
На сегодняшний день «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 35 очков. «Урал» идёт на 10-м месте с 25 очками.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта «Оренбург» одержал победу над «Спартаком» в матче 20-го тура (РПЛ).