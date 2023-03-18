Берлин, 18 марта, 2023, 16:31 — ИА Регнум. В бундестаге ФРГ посчитали надписи на танках «на Берлин» и высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова агрессией России. Об этом в интервью NZZ заявила председатель комитета по обороне парламента Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Алексей Майшев/РИА Новости Танки ВС России в зоне СВО

По словам депутата, «на российских танках написано «на Берлин», а глава Чечни и союзник Москвы Кадыров открыто угрожает оккупацией Восточной Германии. Всем нам должно быть ясно: никогда в мировой истории не было такого длительного периода мира, как в Европе с 1945 года по настоящее время. Не стоит быть наивными, такой этап может закончиться в любой момент».

Штрак-Циммерманн убеждена, что немецкие танки Leopard как можно раньше должны попасть на Украину.

«Большинство людей поймёт, что мирная жизнь в условиях свободы и демократии не даётся богом, её нужно всегда лелеять и беречь, а в случае крайней необходимости и защищать», — заявила политик.

Ранее президент России Владимир Путин назвал невероятным тот факт, что стране снова угрожают немецкими танками

Напомним, 13 февраля Рамзан Кадыров в эфире «Россия 1», говоря о Восточной Германии, назвал ошибочным ранний вывод войск из Германии и призвал к привлечению к ответственности тех, кто отдал такой приказ.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Чечни в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому закончить свою жизнь, как Адольф Гитлер.