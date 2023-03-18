Симферополь, 18 марта, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Днепровская вода поступила в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Андрей Рубцов/ТАСС Северо-Крымский канал в Крыму

«Сегодня днепровская вода пошла по Северо-Крымскому каналу на полуостров», — написал он, добавив о начале второго поливного сезона.

Он также выразил уверенность, что нынешний сезон будет более продуктивным, поскольку в межсезонье русло канала отремонтировали и очистили от иловых наносов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поздравил жителей Крыма и Севастополя с девятой годовщиной возвращения регионов в состав России.