Донецк, 18 марта, 2023, 16:25 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» погиб мужчина, сообщил 18 марта глава Донецка Алексей Кулемзин.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

«На автодороге Донецк — Мариуполь, вблизи села Андреевка, в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» погиб мужчина 1972 г. р», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН заявила, что украинские военные с июля 2022 года применяют запрещенные мины «Лепесток». На боезарядах в ДНР подорвались свыше 90 человек, один погиб.