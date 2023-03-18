Берлин, 18 марта, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Для Германии эпоха дешёвой энергии из России окончательно закончилась, следующей зимой страна может столкнуться с нехваткой газа. Об этом 18 марта заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер в интервью газете Rheinische Post.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Мы не можем исключать нехватку газа на следующую зиму. Факторы риска состоят в том, что компании и домохозяйства недостаточно экономят, а зима 2023/24 может быть очень холодной», — сказал Мюллер.

Он добавил, что снижения цен на газ следует ожидать только через несколько месяцев. Это связано со сроком действия контрактов и стратегией закупок компаний.

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По его словам, это всё равно будет не так дёшево, как в 2021 году. «Мы должны привыкнуть к более высоким ценам, эпоха дешёвой энергии из России окончательно закончилась», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия за последние восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из России.