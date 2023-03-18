Ставрополь, 18 марта, 2023, 16:17 — ИА Регнум. В Кисловодске создан туристический маршрут по местам съёмок фильма «Чебурашка». Об этом 18 марта сообщает ТАСС.

Цитата из к/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2023. Россия Чебурашка

По словам главы города Евгения Моисеева, идея создания такого маршрута пришла от самих туристов, которые после просмотра этого фильма стали интересоваться улицей «Чебурашкинской».

Он пояснил, что так в народе стали называть улицу Карла Маркса, на которой проходили съёмки сцены кинофильма с тысячами апельсинов.

«Маршрут Чебурашки включает около десяти локаций, среди которых Курортный бульвар, Долина роз, Лермонтовская площадка», — приводит агентство слова главы города.

Отмечается, что профессиональный экскурсовод будет проводить экскурсии бесплатно, а первая пройдёт 31 марта.

Как передавало ИА REGNUM, полнометражный фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал доступен для просмотра на платформах Start и Okko 16 марта.