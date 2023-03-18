Вашингтон, 18 марта, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что ожидает своего ареста во вторник, 21 марта, и призвал нацию к протестам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет арестован во вторник на следующей неделе. Выходите на протесты, верните нашу страну!» — написал он в соцсети Truth Social.

Напомним, ранее 18 марта стало известно, что прокуратура округа Манхэттен сообщила экс-президенту США Дональду Трампу, что он будет задержан 21 марта.

Золотые клюшки для гольфа, дорогие мечи, кинжалы, картину и вазу получил экс-президент США Дональд Трамп, когда являлся главой государства, уверены в Конгрессе страны.

В том, что политик скрывал эти дары, его уличили представители Демократической партии, члены комитета по надзору палаты представителей. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американских демократов.