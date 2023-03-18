Баку, 18 марта, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Таможенно-пропускной пункт «Ханоба» открыт на границе Азербайджана и России. Это позволит разгрузить товаропоток и ускорить грузоперевозки, сообщает 18 марта пресс-служба российского правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Фура

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил на церемонии открытия таможенного пункта, что «Ханоба» имеет большое значение для международного транспортного коридора «Север — Юг». Его запуск в эксплуатацию подтверждает взаимную заинтересованность Москвы и Баку в укреплении торгово-экономического сотрудничества.

«Этот пункт пропуска имеет большую важность на всём протяжении коридора «Север — Юг», элементы которого начинают складываться и обеспечивать бесшовное движение грузов», — сказал Оверчук.

Он отметил, что в 2022 году товарооборот России и Азербайджана увеличился до рекордной отметки — почти $4 млрд. За год прирост составил 24%.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство коридора «Север — Юг» призвано обеспечить транспортную связь между Россией и Индией через Иран. Россия, Иран и Азербайджан должны учредить логистического оператора, который будет заниматься железнодорожными перевозками по этому маршруту.