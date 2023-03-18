Симферополь, 18 марта, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым состоялся праздничный концерт, который был посвящен девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Празднование 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

С приветственным словом к присутствующим обратился глава региона Сергей Аксёнов.

Он отметил, что в дни Крымской весны жители вспоминают события 2014 года.

«Пережить такое дорогого стоит. Подобные эмоции, наверное, испытывали наши ветераны, принесшие победу своей Родине в Великой Отечественной войне», — добавил он.

В ходе своего обращения член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков подчеркнул, что после 18 марта 2014 года в Крыму было восстановлено всё, что было разрушено, кроме этого, было много создано нового.

«Самое главное — вернулось чувство справедливости для крымчан. При этом мы с вами не только изменили свою жизнь, но и вернули Россию в ряд влиятельных и уважаемых государств мира», — уточнил политик.

В концерте приняли участие артисты Республики Крым и певец, депутат Госдумы Денис Майданов.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта Крым и Севастополь отмечают девятую годовщину объединения с Россией. В этот день в 2014 году по итогам референдума был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.