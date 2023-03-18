Молдавия, 18 марта, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер вызвала президента Молдавии Майю Санду на дуэль. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе политсилы.

EPA/DUMITRU DORU/ТАСС Марина Таубер

Накануне молдавский лидер выступила на заседании парламента. В зале присутствовали представители только правящей партии «Действие и солидарность», оппозиция бойкотировала заседание. Санду анонсировала планы до 2030 года вступить в Евросоюз, поскольку СНГ не помогает развитию республики. Кроме того, она обвинила оппозицию в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране.

«Марина Таубер вызывает Майю Санду на дуэль», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Уточняется, что вице-председатель партии «Шор» предложила Санду провести дебаты на любом телеканале и обсудить насущные проблемы граждан.

Отметим, что в Молдавии нарастают протесты. Ранее в столице Молдавии произошли столкновения между полицией и протестующими. Сотрудники правоохранительных органов преградили многотысячной колонне путь на главную площадь города.

Демонстранты скандировали «Долой диктатуру», «Долой Майю Санду». Манифестантам, минуя кордоны спецназа, удалось приблизиться к зданию парламента, резиденции президента и зданию правительства.