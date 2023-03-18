Киев, 18 марта, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена днём 18 марта в ряде областей Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Также тревога объявлена во временно оккупированных Киевом районах Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщения об объявлении воздушной тревоги стали поступать в 10:08 мск и в течение нескольких минут распространились по всей территории.