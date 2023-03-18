Ватикан, 18 марта, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск во время аудиенции для прибывших в Европу беженцев заявил, что не отказывается от поисков мира на Украине. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Среди вас много украинских беженцев. Им я хочу сказать, что папа не отказывается от поисков мира, надежды на мир и молитвы о нём», — приводит служба слова понтифика.

Как передавало ИА REGNUM, папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой, он также призвал заинтересованные стороны уважать места религиозного поклонения.