Москва, 18 марта, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Высадить деревья в рамках акции «Сад памяти» призвала всех граждан России и дружественных стран вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Об этом 18 марта она написала в своём Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посаженное дерево

Международная акция «Сад памяти» началась 18 марта в десяти российских регионах, а также в Индии и Узбекистане.

«Призываю всех стать частью этого проекта и высадить вместе 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны», — написала Абрамченко.

Она добавила, что присоединится к волонтёрам и высадит своё дерево. По её словам, акция проходит не только в честь воинов Великой Отечественной войны, но и всех, кто встал на защиту Родины сегодня.

Напомним, впервые акция «Сад памяти» была проведена в 2020 году в Севастополе в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом. Её цель — увековечить память 27 млн человек, погибших в годы Великой Отечественной войны.