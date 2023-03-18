Курск, 18 марта, 2023, 15:45 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Курской области, сообщил 18 марта глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ сегодня обстреляли посёлок Краснооктябрьский Глушковского района, зафиксировали 10 прилетов», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, среди мирных жителей никто не пострадал. Три прилёта пришлись по зданию бывшего Дома культуры, который в последнее время не работал, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Старовойт заявил, что реальные останки фашистской техники и современных немецких «Леопардов» намерены вмонтировать в основную скульптуру историко-мемориального комплекса «Курская битва».