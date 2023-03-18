Минск, 18 марта, 2023, 15:50 — ИА Регнум. В учреждённой в Белоруссии политической партии «Белая Русь» намерены развивать сотрудничество с субъектами российской политической системы. Об этом 18 марта заявил председатель этой партии Олег Романов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума РФ

По его словам, одним из важных направлений является развитие партнерства в рамках Союзного государства с Россией и ее партийной системой.

Он также уточнил, что партия планирует также развивать партнерство со странами ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.

Романов добавил, что деятельность партии будет направлена на защиту национальных интересов Белоруссии на международной арене.

Как передавало ИА REGNUM, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил, что укрепление межпартийного взаимодействия России и Белоруссии внесёт существенный вклад в деятельность в рамках Союзного государства.