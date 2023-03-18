Симферополь, 18 марта, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина принять Крым в состав России спасло регион от кровавого конфликта и уничтожения, об этом спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил 18 марта в эфире «Соловьёв Live».

Александр Кряжев/РИА Новости Крым — это Россия!

По его словам, в 2014 году над полуостровом нависла вполне реальная угроза уничтожения. Крым должен был стать промежуточной жертвой для сил, затеявших государственный переворот в Киеве. Намереваясь захватить власть на Украине, они, несомненно, нацеливались на уничтожение РФ.

«В их прицеле была, несомненно, Россия, её уничтожение. Но мы были назначены первой жертвой на пути достижения этой цели после захвата неонацистами и западной агентурой власти в Киеве», — процитировал свои слова в телеграм-канале Константинов.

Он добавил, что радикально настроенное меньшинство, пришедшее к власти на Украине, не скрывало, что ему нужен безлюдный Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Константинов заявил, что крымчане проявили мудрость, отказавшись в 2014 году поддержать переворот на Украине. Теперь перед ними открыты широчайшие перспективы для дальнейшего развития в составе России.