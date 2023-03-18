Анкара, 18 марта, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Депутат от правящей партии Турции Ибрагим Айдын назвал кадры с глумившимися над Кораном бойцами ВСУ провокацией и атакой на ислам.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Напомним, что 16 марта глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти и наказать украинских военных, которые рвут и сжигают Коран. Кадыров опубликовал видео, на котором военные ВСУ глумятся над Кораном. По его словам, эти люди показали своё «истинное фашистско-сатанинское нутро».

«Расцениваю это как провокацию и атакой на нашу религию. Политика нашего президента, как вы видите, нацелена на урегулирование данного конфликта», — сказал Айдын, добавив, что те, кто пошли на этот шаг, преследует свои цели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Энергодаре специалисты обезвредили взрывное устройство в одной из квартир города, в которой проживал военный ВСУ.