Нью-Йорк, США, 18 марта, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Прокуратура округа Манхэттен сообщила экс-президенту США Дональду Трампу, что он будет задержан 21 марта. Об этом сообщило 18 марта агентство Reuters со ссылкой на публикацию бывшего главы США в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент США будет задержан во вторник на следующей неделе», — написал Трамп.

Он призвал своих сторонников выйти на улицы. «Выходите на протесты, верните нашу страну!» — написал он заглавными буквами.

Также Трамп раскритиковал «коррумпированную и крайне политизированную» окружную прокуратуру Манхэттена.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Трампа могут обвинить в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их якобы имевшем место романе. Сам экс-президент отрицает и связь с Дэниелс, и любые противоправные действия со своей стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Конгресса США обвинили Трампа в тайном получении дорогих подарков, среди которых золотые клюшки для гольфа, дорогие мечи, кинжалы, картина и ваза.