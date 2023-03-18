Москва, 18 марта, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что негосударственные вооруженные формирования относятся к добровольческим.

Виктор Антонюк/РИА Новости Боец подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре

В эфире радиостанции «Говорит Москва» ему был задан вопрос, относятся ли к добровольческим негосударственные вооружённые формирования, в том числе ЧВК «Вагнер».

«Безусловно. Речь идёт о всех формированиях», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за дискредитацию участвующих в спецоперации добровольцев. Поправки были внесены в статью 20.3.3 КоАП. Так, административный штраф для граждан составит 30–50 тыс. рублей, для должностных лиц — 100–200 тыс. рублей, для юридических лиц — 300–500 тыс. рублей.