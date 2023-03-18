Вашингтон, 18 марта, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Власти США не смогли добиться своих целей в конфликте на Украине из-за серьезного просчёта в отношении президента России Владимира Путина. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что основным приоритетом США в этом конфликте была попытка ослабить ВС России или даже «организовать госпереворот».

«Любой, кто думает, что у нас может получиться сместить Владимира Путина, тот просто не знает ни о Путине, ни о России, ни о всей ситуации в целом», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Вопреки всем ожиданиям Белого дома уровень общественной поддержки Путина не только не упал, но и существенно вырос, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риттер заявил, что страх погибнуть от рук своих же военных приведёт к бегству за границу президента Украины Владимира Зеленского.

Он заявил, что Зеленский проигрывает и если останется на Украине, то погибнет или от прямого удара российских военных или от рук офицера ВСУ по причине политической нестабильности в стране.