Американский офицер объяснил провал планов США на Украине словами о Путине
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что отказ понимать Путина привёл к провалу планов США на Украине
Вашингтон, 18 марта, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Власти США не смогли добиться своих целей в конфликте на Украине из-за серьезного просчёта в отношении президента России Владимира Путина. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Он отметил, что основным приоритетом США в этом конфликте была попытка ослабить ВС России или даже «организовать госпереворот».
«Любой, кто думает, что у нас может получиться сместить Владимира Путина, тот просто не знает ни о Путине, ни о России, ни о всей ситуации в целом», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Вопреки всем ожиданиям Белого дома уровень общественной поддержки Путина не только не упал, но и существенно вырос, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риттер заявил, что страх погибнуть от рук своих же военных приведёт к бегству за границу президента Украины Владимира Зеленского.
Он заявил, что Зеленский проигрывает и если останется на Украине, то погибнет или от прямого удара российских военных или от рук офицера ВСУ по причине политической нестабильности в стране.