Москва, 18 марта, 2023, 15:30 — ИА Регнум. До 50 украинских военнослужащих и два пикапа были ликвидированы за сутки российской армией на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 18 марта сообщает Минобороны России.

Алексей Майшев/РИА Новости Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» на боевой позиции

«Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар Донецкой Народной Республики, Левадное и Орехов Запорожской области», — говорится в официальном заявлении.

Кроме того, на херсонском направлении за сутки в ходе огневого поражения уничтожено более 25 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, на донецком направлении ВСУ потеряли до 120 военных, две боевые машины РСЗО «Ураган», две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.