Москва, 18 марта, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Новым проректором Российского университета дружбы народов (РУДН) по работе со студентами назначен Михаил Кацарский. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Антон Новодережкин/ТАСС РУДН

Отмечается, что Кацарский окончил Российский университет дружбы народов. В 2011 году он стал выпускником Юридического института РУДН, является кандидатом юридических наук.

Уточняется, что он имеет опыт работы более восьми лет в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Как передавало ИА REGNUM, из Российского университета дружбы народов уволен проректор Сергей Базавлук, разрешивший разместить украинские флаги и запретивший «русское землячество».