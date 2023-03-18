Москва, 18 марта, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала состояние футбола в России. Об этом 18 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Даничев/РИА Новости Татьяна Тарасова

«Имея все возможности находиться в начале списка, наш футбол находится в конце. Пусть тренеры думают, что с этим делать. Как ни странно, это вопрос не руководителям, а тренерам», — сказала Тарасова.

Напомним, 12 марта Тарасова заявила, что в российский футбол вложены большие деньги, но на результаты отечественных команд это не повлияло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тарасова сказала, что руководство Первого канала отстранило её от комментирования финала Гран-при России по фигурному катанию из-за её критики судейства.