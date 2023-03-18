Москва, 18 марта, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Киев вновь дезинформирует международное сообщество и собственных граждан, пытаясь навязать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Так прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Напомним, 16 марта Кулеба после телефонного разговора с коллегой из КНР Цинь Ганом в соцсетях написал, что он «подчеркнул важность «формулы мира» Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине».

Захарова считает, что так называемая формула мира Зеленского никакого отношения к миру не имеет.

«Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской «формулы» — добиться при помощи Запада капитуляции России», — прокомментировала она.

Также Захарова напомнила недавнее заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, назвавшего «опасной тенденцией» растущее число украинцев, которые выступают за мирные переговоры с Россией.

В МИД подчёркивают, что для желающих нормализовать ситуацию стран «имело бы смысл направить свои призывы о мире Киеву и его западным кукловодам, затягивающим Украину в воронку глобального противостояния».

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве ранее были готовы вести переговоры с Россией только при условии возвращения к границам 1991 года. В Москве, в свою очередь, констатировали, что переговоры возможны после выполнения Киевом всех требований, выдвинутых в начале СВО, и признания возвращения четырех регионов в состав России.