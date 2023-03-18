Москва, 18 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Активисты «Молодой гвардии Единой России» в Международный день памяти и поминовения жертв терроризма провели акцию «Кто здесь террорист?» около посольства США в Москве и обвинили Вашингтон в спонсорстве мирового терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Валерий Мельников/РИА Новости Участники акции «Крым с Россией навсегда» стоят с плакатами у посольства США в Москве 18 марта

«Сегодня мы здесь, у посольства Соединенных Штатов… И сегодня мы еще раз обвиняем США в спонсорстве мирового терроризма», — приводит агентство слова председателя организации Антона Демидова.

По его словам, в течение 50 лет Вашингтон спровоцировал огромное количество локальных войн по всём миру, в результате которых происходила смена правительств стран.

«Подстрекали различные страны к войне между собой», — уточнил он.

Отмечается, что более ста активистов стояли напротив посольства США с плакатами и скандировали лозунги «фашизм не пройдет» и «США — спонсор мирового терроризма».

Как передавало ИА REGNUM, США возобновили полёты своих беспилотников над Чёрным морем. 14 марта беспилотник США MQ-9 Reaper упал в Чёрное море.