Тюмень, 18 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов одержал победу в классическом спринте на чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом сообщает ТАСС.

Павел Бедняков/РИА Новости Сергей Устюгов

Сообщается, что спортсмен, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, показал результат 4 мин 4,24 сек. Вторым финишировал Александр Терентьев, третьим — ещё один представитель Архангельской области и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

В аналогичной дисциплине среди женщин победила Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область. Серебро завоевала Алена Баранова из Томской области, топ-3 замкнула Елизавета Пантрина, представляющая Тюменскую область (+6,8).

Соревнования проходят в Тюмени с 18 по 26 марта.