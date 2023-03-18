Москва, 18 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Вооруженными силами Российской Федерации за сутки нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе брифинга 18 марта заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Реактивная система залпового огня «Град»

Представитель Минобороны РФ отметил, что поражение нанесено живой силе и технике ВСУ в 107 районах.

«В районе населенного пункта Тоненькое (ДНР) поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ», — указал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России уничтожили за сутки на краснолиманском направлении свыше 100 военных ВСУ. Отмечается, что удары оперативно-тактической авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» были нанесены по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР), а также Ямполовка и Григоровка (ДНР).