Москва, 18 марта, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на краснолиманском направлении свыше 100 военных ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Владимир Астапкович/РИА Новости ТОС «Солнцепек»

Отмечается, что удары оперативно-тактической авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» были нанесены по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР), а также Ямполовка и Григоровка (ДНР).

«За сутки на данном направлении потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Как сообщало ИА REGNUM, украинская диверсионно-разведывательная группа получила отпор со стороны российских войск и понесла потери в районе города Васильевки Запорожской области, ранее рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.