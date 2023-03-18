Москва, 18 марта, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны за последние сутки перехвачено 15 снарядов украинских РСЗО. Об этом 18 марта в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

«Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Рубежное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Старомайорское, Владимировка, Егоровка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики», — заявил представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 402 самолёта, 221 вертолёт, 3457 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8330 танков и других боевых бронированных машин, 1066 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4381 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 8996 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что во временно оккупированном Киевом городе Запорожье нанесён удар по базе иностранных наёмников.