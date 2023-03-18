Москва, 18 марта, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Абсолютное большинство российских граждан — 86% — уверено в правильности решения о принятии Крыма в состав России, принятого в 2014 году. Более половины опрошенных считают полуостров исконно русской землёй, следует из результатов исследования, опубликованных 18 марта Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Кряжев/РИА Новости Люди на концерте, посвященном празднованию 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

Отмечается, что 67% респондентов уверены, что воссоединение с Крымом «безусловно правильно». Ещё 19% полагают, что «скорее правильно». Два года назад в правильности решения были абсолютно убеждены 57% опрошенных.

Главный аргумент сторонников воссоединения с Крымом заключается в том, что полуостров — «исконно русская земля». Так ответили 53% респондентов. Ещё 9% указали на волеизъявление самих крымчан, а 6% — на принадлежность большей части населения к русским.

56% опрошенных признались, что испытывают гордость, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией (+8% к результатам 2021 года). Ещё 14% испытывают восхищение. Мала доля тех, кто ощущает разочарование — 3% или осуждение — 2%.

Спустя девять лет 71% опрошенных видит больше пользы, чем вреда для России от воссоединения с полуостровом.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что воссоединение с Россией стало символом возвращения русских земель.