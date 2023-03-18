Москва, 18 марта, 2023, 14:59 — ИА Регнум. До 120 украинских военнослужащих уничтожено за сутки российскими войсками на донецком направлении. Об этом 18 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО

На донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, ВСУ потеряли две боевые машины РСЗО «Ураган», две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что во временно оккупированном Киевом городе Запорожье нанесён удар по базе иностранных наёмников.