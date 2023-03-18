Кременная, ЛНР, 18 марта, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Командир штурмовиков Александр Мальцев с позывным Кубань героически погиб в Донбассе после трёх дней непрерывного штурма позиций противника, прикрывая отход своей группы с раненым бойцом. Об этом рассказал 18 марта сослуживец Мальцева с позывным Карлсон.

Евгений Биятов/РИА Новости СВО

По словам бойца, при подходе группы из пяти человек к очередному опорному пункту ВСУ военнослужащий с позывным Лоу получил ранение. Карлсон с раненым ушли влево, а Кубань начал двигаться вправо, прикрывая сослуживцев и отвлекая на себя внимание.

«Дал команду прекратить перестрелку, чтобы перегруппироваться и оказать помощь раненому Лоу. Потом опять была стрелкотня, перекидка гранатами, и в конце концов перестал выходить на связь», — рассказал РИА Новости Карлсон.

В сторону Мальцева работал пулемёт противника, он полностью обеспечил отход своих товарищей. В районе эвакуации сослуживцы узнали, что Кубань вместе с ними не вышел.

По словам Карлсона, именно с Кубанью он прошёл боевое крещение, Мальцев запустил его в первый бой и успокоил. Три дня он без перерыва участвовал в захвате и удержании укреплённых опорных пунктов противника.

«Три дня в окопах на всех опорниках, три дня без перерыва. По радиостанции только и слышно: Кубань туда, Кубань сюда, везде был», — добавил сослуживец.

Как сообщало ИА REGNUM, Мальцев в одиночку атаковал у Кременной группу солдат ВСУ, этот бой записал на камеру беспилотник. На кадрах видно, как 42-летний Мальцев подобрался к окопу противника, ворвался туда, уничтожил троих солдат противника и ещё двоих взял в плен. Он погиб 13 марта и будет представлен к званию Героя России посмертно.