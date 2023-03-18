Оренбург, 18 марта, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Выездной матч в рамках 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги для футболистов «Спартака» закончился проигрышем. Красно-белые уступили ФК «Оренбург» со счётом 2:0.

Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости Болельщики ФК «Оренбург»

Матч прошёл на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

На домашнем поле на 17-й минуте игры отличился Юрий Ковалёв, а на 23-й мяч в ворота «Спартака» забил Дмитрий Воробьёв.

Для гостей поражение на оренбуржском поле стало первым в 2023 году.

По данным турнирной таблицы, «Спартак» с 40 очками в 20 матчах занимает вторую строчку, «Оренбург» с 31 очком в 20 матчах — шестую.

Как сообщало ИА REGNUM, ФК «Спартак» продлил контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем до лета 2025 года. Испанский специалист подписал договор на новых условиях.