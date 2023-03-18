Москва, 18 марта, 2023, 14:46 — ИА Регнум. В Сети появилось видео, на котором запечатлены колонны современной бронированной техники Североатлантического альянса, ранее не поставлявшейся Киеву. Видео опубликовал телеграм-канал «Русской весны».

(сс) Joe Bullinger, U. S. Navy Бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV

Так, в колонне были замечены американские колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, а также британские Wolfhound и Husky TSV. Также были замечены Humvee третьего поколения.

Где именно снято видео и куда направляется колонна бронемашин, неизвестно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что до конца финансового года в США, который приходится на сентябрь, страна сможет финансировать оказание помощи Украине.

В администрации президента Штатов Джо Байдена надеются на поддержку в этом вопросе от представителей как Демократической, так и Республиканской партии.