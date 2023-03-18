Появилось видео колонны ранее не поставляемой Киеву бронетехники НАТО
«Русская весна» показала колонну бронетехники НАТО, которую ранее не поставляли Киеву
Москва, 18 марта, 2023, 14:46 — ИА Регнум. В Сети появилось видео, на котором запечатлены колонны современной бронированной техники Североатлантического альянса, ранее не поставлявшейся Киеву. Видео опубликовал телеграм-канал «Русской весны».
Так, в колонне были замечены американские колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, а также британские Wolfhound и Husky TSV. Также были замечены Humvee третьего поколения.
Где именно снято видео и куда направляется колонна бронемашин, неизвестно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что до конца финансового года в США, который приходится на сентябрь, страна сможет финансировать оказание помощи Украине.
В администрации президента Штатов Джо Байдена надеются на поддержку в этом вопросе от представителей как Демократической, так и Республиканской партии.