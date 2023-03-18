Москва, 18 марта, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Если следовать исторической логике, то румынский язык следует назвать молдавским, а не наоборот. Об этом 18 марта заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Напомним, 16 марта парламент Молдавии одобрил поправки в законодательство, позволяющие переименовать государственный язык из молдавского в румынский.

Как отметила Захарова, в исторической лингвистике давно установился консенсус по поводу молдавского и румынского языков — они схожи, но это разные наречия.

По её словам, молдавский язык упоминается ещё в произведениях XVII века, но есть и более древние упоминания, вплоть до XVI века. А румынский язык оформился только в конце XVIII века, до этого был старорумынский, который большинство исследователей называет валашским.

«Если хотят переписывать название языка, то пусть уж придерживаются исторической логики и называют румынский молдавским, а не наоборот», — написала Захарова.

Она отметила, что парадоксальным образом молдавский язык теперь официально сохранился только в Приднестровье.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта лидер оппозиции в Молдавии Илан Шор заявил, что решение властей изменить официальное название языка с молдавского на румынский ведёт к расколу общества и социальному взрыву.