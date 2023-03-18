Москва, 18 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Москва открыта к серьезным предложениям Запада и Украины по политико-дипломатическому урегулированию конфликта, но язык ультиматумов неприемлем, заявила 18 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство иностранных дел РФ

Неотъемлемой частью урегулирования конфликта должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России во всех международных судебных инстанциях, добавила она.

С призывами о мире следует обращаться не к России, а к Киеву и его «западным кукловодам», которые все больше затягивают Украину в воронку глобального противостояния, отметила Захарова.

Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с началом спецоперации в определённых районах Чёрного моря действуют ограничения полётов, а США этот факт игнорируют, занимаясь провокациями.