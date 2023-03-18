В МИД заявили, что Россия открыта к серьезным предложениям Запада и Украины
МИД РФ: для урегулирования на Украине должны быть отменены все санкции
Москва, 18 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Москва открыта к серьезным предложениям Запада и Украины по политико-дипломатическому урегулированию конфликта, но язык ультиматумов неприемлем, заявила 18 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Неотъемлемой частью урегулирования конфликта должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России во всех международных судебных инстанциях, добавила она.
С призывами о мире следует обращаться не к России, а к Киеву и его «западным кукловодам», которые все больше затягивают Украину в воронку глобального противостояния, отметила Захарова.
Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что с началом спецоперации в определённых районах Чёрного моря действуют ограничения полётов, а США этот факт игнорируют, занимаясь провокациями.