Поводом и дальше цепляться за Украину для американцев теперь будет чистый денежный интерес. Прочь идеологические домыслы и громкие лозунги: сенатор США Линдси Грэм (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в интервью CBS прямо заявил, что США не желают отдавать России украинские полезные ископаемые. По его словам, тамошние запасы оцениваются в триллионы долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сенатор Линдси Грэм (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

«Если мы поможем Украине сейчас, она сможет стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали, и важнейшие природные активы на 10-12 триллионов долларов могут быть использованы Украиной и Западом, а не переданы Путину и Китаю», — грянул сенатор, который и раньше говорил, что давать деньги на украинские дела нужно не просто так, а под залог ресурсов.

О каких же природных богатствах говорит американский сенатор и что он не хочет «отдавать Путину»? Ведь как украинские, так и западные медиа неоднократно повторяли тезис, что Россия конкретно нацелилась забрать себе всё ценное, поскольку «всегда грабила Украину».

Например, The Washington Post уже в августе 2022 г. подсчитала, что «Россия взяла под контроль несколько украинских месторождений полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в 12,4 трлн долларов».

Конкретно, как считают эксперты, привлеченные американским изданием, Украина на тот момент потеряла 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов и 33% месторождений редкоземельных полезных ископаемых, в том числе лития. При этом часть всего добра осталась в Крыму после его возвращения в состав России в 2014 году.

Но уже в апреле 2023-го Forbes оценил стоимость полезных ископаемых Украины почти в 15 триллионов долларов. При этом более 70% общей суммы приходится только на три области в границах 1991 года — Днепропетровскую, Донецкую и Луганскую. По той простой причине, что в общей стоимости полезных ископаемых 62% занимает каменный уголь и еще 14% — железная руда. Все остальные украинские активы вместе тянут менее чем четверть.

Но прежде чем перейти к подробному рассмотрению этого остатка, остановимся на угле. Американцам он не нужен — более того, использовав правильный момент в 2016 году, они его начали Украине продавать по тройной цене. Еще когда Дональд Трамп был президентом США, он публично заявил, что киевские друзья попросили Вашингтон «предоставить миллионы и миллионы тонн угля» прямо сейчас.

В свете такого ажиотажа в Пенсильвании открылась даже ранее закрытая шахта. А в общем и целом проблемные угольные пласты в Донбассе разрабатывать сложно, и нужны были донбасские угли только для внутреннего потребления — на ТЭС и в металлургии, которой требовался кокс. В свете «зелёного перехода» в мире уголь обладает специфическим спросом.

А конкретно для России возобновление добычи в прежних объемах в ДНР и ЛНР тоже не нужно — он требуется, опять же, для собственного потребления на новых территориях. Самый качественный и самый дорогой уголь с высокой теплоотдачей, с которым когда-то ассоциировался Донбасс, — антрацит, запасы которого оцениваются в 7 миллиардов тонн. Его используют в энергетике, чёрной и цветной металлургии, на него приходится около трети местных угольных запасов.

Но в ближайшей перспективе на увеличение добычи рассчитывать не стоит, инфраструктура донбасского углепрома за годы украинской независимости (а потом за восемь лет конфликта) изношена практически на 100%. Сейчас добыча не превышает 2,5% от общероссийской. Утверждать, что Россия начинала СВО ради этого — откровенная глупость.

Каменная соль, гранит, строительные материалы и торф в широком мировом контексте никому не интересны. Один из крупнейших в СССР Славянский керамический комбинат, предприятие с более чем столетней историей, Украина уничтожила. Как грустно шутили старожилы, «немцы в своё время оставили больше». Белая огнеупорная глина (каолин) покупалась только Россией, ещё по старой советской памяти.

Соответственно, сейчас Донбасс позволил импортозаместить эту позицию. Кроме того, здесь находятся месторождения редкоземельных металлов, например, циркония.

«Разговоры о возобновлении добычи на Азовском и Мазуроском месторождениях во времена Украины велись более 20 лет, но никаких реальных подвижек в данном направлении за это время так и не произошло. А к попыткам начать добычу циркония на Азовском месторождении приступали трижды: в 2004, 2012 и 2021 годах, но безрезультатно», — рассказал ИА Регнум глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

Весьма дискуссионной является и перспективность украинских запасов природного газа, нефти и горючих сланцев. Месторождения — старые, истощенные, себестоимость добычи высокая, глубина залегания — большая, плюс есть неизменный социальный фактор внутреннего потребления.

В своё время велась шумная кампания о добыче в Донбассе сланцевого газа путем гидроразрывов — этим должна была заниматься знаменитая компания Burisma Holdings, в которой получал коррупционные отчисления сын Джо Байдена Хантер. Однако, по расчётам экспертов, в сланцах (с которыми масса проблем) содержится примерно 65 миллиардов кубометров природного газа и 1,5 миллиарда баррелей нефти.

Для понимания масштабов: Россия добывает 10 миллионов баррелей в день, это объём за полгода. По газу — трехлетнее потребление одной Украиной или годовая прокачка газа украинской ГТС несколько лет назад.

«Бованенковское месторождение и Харасавэйское — в первом случае почти 5 триллионов кубических метров разведанных запасов газа, во втором случае — около 2 триллионов. Это астрономические запасы для любой страны. Я уже не говорю о других возможностях Газпрома, которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира. Это колоссальные запасы, — говорил президент России Владимир Путин в феврале 2023 года. — Газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом».

Тем не менее у Украины есть кое-что и кроме нефти и газа.

Прежде всего это железная и марганцевая руда, более 2 триллионов долларов запасов и второе место по значимости после угля. Но есть нюанс. Все месторождения принадлежат частным финансово-промышленным группам, по-простому — олигархам. Как и горно-обогатительные комбинаты, как и заводы ферросплавов. Как и еще один ценнейший актив — титан, важнейший элемент в авиа — и ракетостроении.

Часть его месторождений еще не разведана, а основная часть титанового комплекса принадлежала Дмитрию Фирташу. Сейчас его «Объединенная горно-химическая компания» находится под управлением Фонда госимущества, и его чиновников периодически накрывают силовики по «титановым делам».

В этом году украинское правительство собирается продать эту компанию и несколько ГОКов за бесценок, чтобы потратить всё на ВСУ.

Так что для начала нужно природные богатства (включая и месторождения природного газа) отобрать у тех, кто их украл, а потом уже рассуждать, что делать с ними дальше. А с этим связана одна весьма специфическая проблема: Россия не ставила перед собой целей добраться до каких-то конкретных месторождений. Зато Западом Украина конкретно рассматривается как ресурс.

На её территории сосредоточены месторождения 21 редкоземельного элемента из перечня 30 веществ, которые определены Европейским союзом как «критическое сырье» в производстве устройств для развития «зелёной» энергетики. Среди них — литий, кобальт, скандий, графит, тантал, ниобий и другие.

«Примерно пять процентов всех мировых запасов «критического сырья» находятся в Украине, которая занимает всего 0,4% поверхности Земли», — заявила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, выступая на заседании Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК).

ООН ожидает, что в течение ближайших двух десятилетий спрос на медь и редкоземельные элементы возрастет более чем на 40%, на никель и кобальт — на 60-70%, а на литий — почти на 90%.

Для США сейчас задача номер один — избавиться от зависимости от Китая в части добычи редкоземельных металлов, которые нужны для производства полупроводников, базовых станций 5G, солнечных батарей и т.д. Пока 90% рынка контролируют китайцы, умело шантажируя США и вводя ограничения на экспорт данного вида сырья. В случае нарастания противостояния между Пекином и Вашингтоном, включая конфликт вокруг Тайваня, КНР может и вовсе заблокировать экспорт редкозема на мировые рынки.

Суммарные запасы редкозема в Украине можно оценить в 100 миллиардов долларов. Проблема лишь в том, что его добыча крайне вредна для экологии и здоровья людей, это загрязнение почвы и грунтовых вод, а для добычи лития требуется огромное количество воды: до 2,27 миллиона литров на тонну лития. Несмотря на наличие крупных рек, Украина себе этого позволить не может: по обеспеченности населения качественной водой она находится уже на уровне некоторых азиатских и африканских стран.

А проблемы с энергетикой привели к тому, что для увеличения добычи были буквально иссушены притоки Днестра, а сам он сильно обмелел. Беспокоит ли это американцев? Вряд ли.

Еще один важный для них ресурс — уран, запасы которого в деньгах составляют до 50 миллиардов долларов. США сейчас зависят от поставок урана из Казахстана и России, им интересно заполучить в свои руки весьма ценный ресурс и желательно не платить за это ничего. Тем более что это реально — в счёт имеющихся долгов.

В общем, если просуммировать активы, имеющие стратегическую ценность для мировой экономики, получается около триллиона долларов. Не 12, о которых говорит сенатор Грэм, но пять украинских ВВП уровня 2021 года. И если их «не отдадут России», то финал более чем очевиден: Украину просто вынудят всё продать по дешёвке и в ущерб окружающей среде. А деньги, которые будут получены от продажи, быстро закончатся — по разным причинам.

В этом и заключается разница между отношением «западных партнёров» и России.

«Защищая Донбасс, мы в первую очередь думаем не об ископаемых. Нам важны люди. Именно за них мы сражаемся.

Донбасс — это не только ископаемые, это место жизни реальных людей, с их радостями и горестями, о чём Украина давно забыла, а Штаты никогда и не задумывались.

Меня задевает эта позиция: «Мы не отдадим». А кто вы такие? Я — коренной дончанин. Это моя земля, земля моих сограждан. Мы сами решим, что с ней делать», — заявил ИА Регнум сенатор от Запорожской области, заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Дмитрий Ворона.

Объективно украинская власть во все периоды независимости относилась к советскому наследию и природным богатствам потребительски, как к чему-то, что нужно максимально выжать и выбросить. Тот же Донбасс постепенно превращался в руины безо всякого вооруженного конфликта.

Поэтому пока американцы в той же самой логике думают, что бы положить в карман, Россия ставит перед собой задачу защитить людей от обстрелов, от гуманитарной и экологической катастрофы. И только следующий шаг — восстановление угледобычи и промышленности, инвестиции в модернизацию, которой не было ни разу с 1991 года, разработка каких-то месторождений.

Нам важны люди, а Штатам — ресурсы. И в этом наше главное различие.