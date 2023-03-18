Москва, 18 марта, 2023, 14:31 — ИА Регнум. В Аравийском море завершились военно-морское учение с участием России, Китая и Ирана, сообщает 18 марта пресс-служба Минобороны РФ.

Цитата из видео. Министерство обороны РФ Военно-морские учения России, Китая и Ирана в Аравийском море

Участники учений 16–17 марта отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей в назначенном районе, провели совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах. В дневное время выполнялись артиллерийские стрельбы по морской цели, ночью — по воздушной. Также военные отработали спасение захваченного судна с заложниками, оказание помощи терпящему бедствие кораблю.

На учениях Россия была представлена отрядом кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама».

От Китая задействовали эскадренный миноносец «Нанжинг», от ВМС Ирана — фрегаты «Саханд» и «Джамаран», корвет «Баяндор», ракетный катер «Тондар», малый ракетный корабль «Зерех», судно снабжения «Сиржан», транспортное судно «Шахид Назери» и другие суда.

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Российский фрегат после окончания морской части учений совершил деловой заход в иранский порт Чахбехар для подведения итогов совместной работы, а также пополнения запасов продовольствия и пресной воды.

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