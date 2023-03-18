Москва, 18 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности сроком до 12 лет лишения свободы за незаконные экспорт из страны или передачу иностранному лицу военных товаров или технологий, вооружения или военной техники. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Так, законом вносятся изменения в ст. 189 УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за незаконный экспорт из страны или передачу гражданину иностранного государства оружия.

Как передавало ИА REGNUM, за совершение указанного деяния установлено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

За совершение того же деяния группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения либо в отношении создания оружия массового поражения устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Совершение вышеуказанных деяний организованной группой влечёт наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет.

Также отметим, что президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон об основных принципах туристической деятельности на особо охраняемых природных территориях.

Закон устанавливает особенности осуществления туризма на особо охраняемых территориях, регулирует минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении туризма, ограничение максимального количества туристов, которые могут посетить территорию, и регулирует иные аспекты.

Кроме того, Путин подписал закон, которым уточняется перечень информации, которую владельцы технологических сетей связи обязаны предоставлять по требованию правоохранительных органов.

Так, согласно изменениям, вносимым в закон «О связи», собственники или прочие владельцы технологических сетей связи, обязаны хранить на протяжении трех лет и предоставлять уполномоченным госорганам, сведения о фактах приёма, передачи, доставки, обработки голосовой информации, звуков, изображений, текстовых сообщений, видео о взаимодействии пользователей информационных систем и программ, а также сведения об этих пользователях.