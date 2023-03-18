Киев, 18 марта, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о повреждении неких «нежилых помещений» ударами дронов-камикадзе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА «Герань 2»

«Около часа ночи нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть», — написал он, уточнив, что половина беспилотников была сбита системами ПВО, ещё три — попали в нежилые помещения в Яровском районе.

По словам Козицкого, никто не пострадал.

Отметим, что в Яровском районе располагается украинский военный полигон. Вооружённые силы России неоднократно сообщали о базировании там наёмников и инструкторов.

Как сообщало ИА REGNUM, армия России в Артёмовске уничтожила боевика из подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Мирончикова.