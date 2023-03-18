На Украине рассказали о последствиях ночного удара дронов-камикадзе
Глава Львовской ОВА Козицкий: дроны-камикадзе повредили помещения на военном полигоне
Киев, 18 марта, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о повреждении неких «нежилых помещений» ударами дронов-камикадзе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Около часа ночи нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть», — написал он, уточнив, что половина беспилотников была сбита системами ПВО, ещё три — попали в нежилые помещения в Яровском районе.
По словам Козицкого, никто не пострадал.
Отметим, что в Яровском районе располагается украинский военный полигон. Вооружённые силы России неоднократно сообщали о базировании там наёмников и инструкторов.
Как сообщало ИА REGNUM, армия России в Артёмовске уничтожила боевика из подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Мирончикова.