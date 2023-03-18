Москва, 18 марта, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Глумившимся над Кораном военнослужащим ВСУ уготован ад, они будут пойманы и наказаны, заявили в интервью РИА Новости 18 марта руководители мусульманских организаций России.

Максим Богодвид/РИА Новости Коран

Те, кто натравливают людей друг на друга, сеют раздор между мусульманами и христианами, слуги сатаны, и им уготован ад и в этом мире, и на том свете, заявил глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

Руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, в свою очередь, обратил внимание, что пример для своего отвратительного поступка военные ВСУ нашли на Западе — ранее в Швеции и ряде других стран ЕС проходили «акции» по сжиганию Корана.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой военнослужащие ВСУ разжигают костер, используя страницы из Корана. Кадыров пообещал найти и наказать тех, кто это делал, и предложил награду в размере 5 и 10 млн рублей за ликвидацию этих лиц или взятие их в плен соответственно.