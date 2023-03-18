Москва, 18 марта, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», совершил заход в иранский порт Чахбехар. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе Северного флота.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

Согласно опубликованным данным, цель захода — подведение итогов совместных учений и пополнение запасов.

«После окончания морской части учения фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» совершил деловой заход в порт Чахбехар Исламской Республики Иран для подведения итогов совместной работы в море и пополнения запасов пресной воды и продовольствия», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в акватории Аравийского моря завершилось трехстороннее военно-морское учение России, Китая и Ирана, в ходе которых были выполнены артиллерийские стрельбы в дневное и ночное время.