Донецк, 18 марта, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова рассказала, что представители США в ООН не допустили её выступления на Совете Безопасности ради того, чтобы мир не узнал правду о военных преступлениях Киева, применении им запрещённых средств и методов ведения войны против жителей Донбасса. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Валерий Мельников/РИА Новости Дарья Морозова

Она пояснила, что у неё был очень серьёзный и важный доклад о реальной картине, которая происходит на протяжении девяти лет в Донбассе, как уничтожают народ, с чего всё началось и что происходит на данный момент. В докладе рассказывается о военных преступлениях против народа Донбасса, уточнила она.

«Для меня это настоящий шок, что люди, которые там находятся, не то что не хотят знать правду, они ещё и лишают этой возможности всё мировое сообщество», — написала политик.

Морозова также отметила, что с текстом доклада, подготовленного для выступления в Совете Безопасности ООН, можно ознакомиться на сайте уполномоченного по правам человека в ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН заявила, что ВСУ с июля 2022 года применяют запрещенные мины «Лепесток». На боезарядах в ДНР подорвались свыше 90 человек, один погиб.