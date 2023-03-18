Варшава, 18 марта, 2023, 14:05 — ИА Регнум. США подрывом «Северных потоков» развязали войну с европейскими странами. Об этом говорится в статье издания Mysl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

«Для поляков, как и для всех европейцев, подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом полномасштабной войны Америки против Европы», — утверждает автор.

В статье также сказано, что Вашингтон стремится возобновить гонку ядерных вооружений, а следствием этого станет потеря Центральной Европы статуса безъядерной зоны.

В публикации предполагается следующая цель атак США — «Турецкий поток», Суэцкий канал или планируемый КНР новый Никарагуанский канал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что за подрывом «Северных потоков» стоят американцы, которые много лет борются с этими газопроводами. Действовали США в одиночку или с союзниками — норвежцами — в этом вопросе ещё стоит разобраться, считает он.