Сана, 18 марта, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Глава переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди отправился с визитом в Россию, сообщается 18 марта на сайте совета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«По официальному приглашению от правительства России глава переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди вылетел в субботу в столицу России Москву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Айдарус аз-Зубейди в сопровождении делегации руководства совета вылетел в Москву из Абу-Даби.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-политическая ситуация в Йемене стала предметом обсуждения в российском Министерстве иностранных дел. Об этом шел разговор между заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым и представителем хуситов Мухаммедом Абдель Салямом.