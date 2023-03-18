Минск, 18 марта, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Укрепление межпартийного взаимодействия России и Белоруссии внесёт существенный вклад в деятельность в рамках Союзного государства. Это указано в приветственном слове председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева к участникам учредительного Съезда белорусской политической партии «Белая Русь», документ был зачитан секретарём генсовета Андреем Турчаком.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

В документе отмечается, у партии «Единая Россия» сложился конструктивный диалог с объединением «Белая Русь».

«Рассчитываем, что белорусская политическая партия «Белая Русь» станет одним из ключевых партнёров «Единой России», — говорится в сообщении.

Партия «Единая Россия» пригласила «Белую Русь» принять участие в работе международной межпартийной экспертной группы, которая объединила представителей авторитетных политических организаций всех континентов.

Медведев отметил, что укрепление сотрудничества очень важно для ответа на вызовы, с которыми Россия и Белоруссия сталкиваются в условиях внешнего давления.

18 марта участники проходящего в Минске учредительного съезда приняли решение о создании партии «Белая Русь». В работе съезда принимают участие порядка тысячи делегатов из всех регионов Белоруссии. В числе гостей — председатель высшего совета партии «Единая Россия», посол России в Белоруссии Борис Грызлов.