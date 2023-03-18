Вашингтон, 18 марта, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Очередные шутки об ирландцах, которые якобы попадают в тюрьмы и любят выпить, позволил себе президент США Джо Байден. Читатели Fox News раскритиковали его в комментариях в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

На ежегодном обеде в честь Дня святого Патрика американский президент заявил, что много раз бывал в Ирландии, но не для того, чтобы искать родственников.

«Их и так много, и они на самом деле даже не сидели в тюрьме… До сих пор есть место под названием «Паб Финнегана»… это место связано с моей семьёй. Тем не менее я единственный ирландец, которого вы когда-либо встречали и который никогда не пил», — пошутил Байден.

Комментаторы сочли его шутки оскорбительными. Один из них назвал поведение Байдена «кошмаром», другой добавил, что «оскорбить целую нацию так может только Джо».

Третий комментатор заявил, что шутки отнюдь не смешные, четвёртый добавил, что глава США был трезв, а это «делает ситуацию ещё хуже».

Ещё один пользователь выразил недоумение, почему «можно шутить над ирландцами, а над другими этническими группами нельзя».

Семья Байдена имеет ирландские корни. Как сообщало ИА REGNUM, из-за своего ирландского происхождения президент США, предположительно, не поедет на церемонию коронации британского монарха Карла III.