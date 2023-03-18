ДНР, 18 марта, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Армия России в Артёмовске уничтожила боевика из подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Мирончикова, говорится 18 марта в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что отрядом «Волков Да Винчи» командовал ранее ликвидированный один из лидеров «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в России) Дмитрий Коцюбайло.

Напомним, 7 марта о смерти комбата 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи) сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Боевик был ликвидирован под Артёмовском.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале российские военные ликвидировали группу нацистов из спецподразделения «Волки Да Винчи» группировки «Гонор». Убитые четыре боевика участвовали в том числе в боях за Купянск Харьковской области осенью 2022 года. Также они причастны к чисткам мирного населения, проявляющего симпатию к России.