Каир, 18 марта, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Египет и Турция намерены полностью нормализовать двусторонние отношения, заявил 18 марта глава египетского МИД Самех Шукри.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

«У Египта и Турции есть твёрдые намерения восстановить двусторонние отношения», — сказал Шукри на совместной пресс-конференции в Каире со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По словам египетского министра, у обеих сторон есть политическая воля для вступления на путь полной нормализации отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил свержение в Египте президента Мухаммеда Мурси. После этого отношения двух стран резко ухудшились, Каир и Анкара взаимно объявили египетского и турецкого послов персонами нон грата. В ноябре 2022 года турецкий МИД заявил о готовности улучшить отношения и снова назначить послов.